Em menos de 24h, três corpos são encontrados em Pacatuba com sinais de tortura

Uma das vítimas foi esquartejada e decapitada. As partes do corpo do rapaz estavam em uma sacola

Três corpos foram encontrados em Pacatuba, na Região Metropolitana de Fortaleza, no sábado, 25, e no domingo, 26. Os dois primeiros corpos foram achados juntos, e o terceiro corpo foi encontrado no dia seguinte em um saco. Essa vítima estava decapitada e esquartejada. O POVO apurou que todos os três corpos apresentavam sinais de tortura.

Ainda conforme O POVO apurou, os dois primeiros corpos foram encontrados na noite de sábado e no domingo, na mesma rua. Já o corpo decapitado e esquartejado foi achado na mesma rua, a uma distância de 600 metros.

A rua Senador Pompeu é conhecida por ser um local usado por criminosos para abandono de cadáveres, informou o policiamento local.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O lugar é ermo, e os moradores da Pacatuba relatam que tornou-se rotina a ocorrência de achado de corpos na área.

Por meio de nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) confirmou a morte do domingo, 26. O homem tinha 36 anos e estava no bairro Alto Fechado. "A vítima apresentava lesões de um objeto perfurocortante", aponta o órgão.

Sobre o duplo homicídio no dia anterior, a SSPDS afirmou que os dois homens, de 29 e 22 anos, foram mortos em via pública, também no bairro Alto Fechado.

O órgão apontou que os dois foram vítimas de disparo de arma de fogo e que o homem de 29 anos possuía antecedente criminal por receptação e crimes de trânsito; o outro homem respondia na Justiça por tráfico de drogas.

Os casos foram registrados no DHPP e serão investigados pela Delegacia Metropolitana da Pacatuba. Os nomes não foram divulgados.

O POVO apurou que a vítima esquartejada se chamava Francisco Almir de Moura Silva e que era morador de Maracanaú.

Sobre o assunto Corpo de homem é encontrado esquartejado em via pública de Pacatuba

Tags