Corpo de homem é encontrado esquartejado em via pública de Pacatuba

O corpo de um homem de 36 anos foi encontrado esquartejado em uma via pública de Pacatuba, na Região Metropolitana de Fortaleza, na manhã deste domingo, 26. O fato aconteceu na rua Senador Pompeu, no bairro Alto Fechado. A vítima, identificada como Francisco Almir de Moura Silva, era natural de Maracanaú.

A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que o cadáver apresentava lesões provocadas por objeto perfurocortante. De acordo com a pasta, equipes da Polícia Militar e da Perícia Forense foram acionadas para atender a ocorrência. A motivação e autoria do crime ainda são desconhecidas.

O caso será investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). A Polícia Civil realiza diligências para elucidar o caso, mas ninguém havia sido preso até a tarde deste domingo.

Denúncia



A SSPDS reforça que a população pode colaborar com as investigações deste caso, repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas por telefone ou aplicativo de mensagem, com anonimato e sigilo garantidos.

Telefone DHPP: 85 3257 4807

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp SSPDS: 85 3101 0181

