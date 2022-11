MP requer internação de adolescente suspeito de matar companheiro em Pacatuba

Repórter do caderno de Cidades

Lucas Barbosa Repórter do caderno de Cidades

O Ministério Público Estadual (MPCE) representou nessa quinta-feira, 3, pela internação de um adolescente de 16 anos suspeito de matar a facadas o companheiro, identificado como Rafael Oliveira Batista, de 32 anos. O caso ocorreu na madrugada da última segunda-feira, 31, no bairro Bom Futuro, localizado em Pacatuba (Região Metropolitana de Fortaleza).

De acordo com o ato infracional lavrado, o adolescente e a vítima bebiam vinho e cerveja quando passaram a brigar. Durante a discussão, o adolescente deferiu uma facada em Rafael. A vítima chegou a ser encaminhada a uma unidade hospitalar, mas não resistiu aos ferimentos.

O adolescente foi apreendido logo após o fato por policiais e militares e foi encaminhado à Delegacia Metropolitana de Maracanaú. Em depoimento, ele confessou a prática delitiva, mas alegou que a facada ocorreu em legítima defesa, pois a vítima teria o agredido com murros e mordidas e ainda teria tentado enforcá-lo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"No entanto, o laudo pericial [...] não corrobora com essa informação, o que demonstra o elemento volitivo", afirmou no pedido de internação a promotora Elizabeba Rebouças Tomé Praciano. O adolescente e a vítima moravam juntos há cerca de dois anos, consta na representação.

Audiência de apresentação de adolescente foi marcada para o próximo dia 14 de Novembro. Enquanto isso, o jovem segue, provisoriamente, internado em uma unidade socioeducativa.

Sobre o assunto Estupros em série: entenda como agia homem preso por crimes sexuais em Fortaleza

Vídeos mostram brigas e tumulto durante show de Nattan na Praia de Iracema

Corpo de travesti é encontrado com sinais de violência no bairro Passaré, em Fortaleza

Tags