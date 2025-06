Festa do Vaqueiro de Morada Nova celebra a 82° edição

A Festa do Vaqueiro de Morada Nova está na 82ª edição / Crédito: EDIMAR SOARES, em 9/6/2012

A Associação dos Vaqueiros de Morada Nova (AVCMN) realiza, entre os dias 9 a 15 de junho, a 82° edição da tradicional Festa do Vaqueiro. O evento, que também marca os 40 anos do Museu do Vaqueiro, é considerado patrimônio cultural do Ceará e celebra as raízes sertanejas da região. Com programação diversificada, a festa inclui as clássicas vaquejadas, homenagens, leilões e atividades culturais. O festejo resgata a cultura do Sertão e valoriza o ciclo do couro — período de desenvolvimento econômico e social para o estado — em uma programação totalmente dedicada à figura do vaqueiro e à força sertaneja.

Para Caline Castro, nomeada como Madrinha do Vaqueiro nesta edição, a celebração representa um momento de reencontro com as próprias origens. "É mais do que a celebração, é um símbolo da nossa identidade", destaca. Filha e neta de vaqueiros associados à AVCMN, Caline cresceu acompanhando as edições da festa e se emociona ao lembrar da escolha para representar essa tradição. "Minha criança interior não parava de pular de alegria". Museu do Vaqueiro completa 40 anos O evento também celebra os 40 anos do Museu do Vaqueiro, fundado em 1985 como resposta a uma necessidade cultural da chamada Terra do Vaqueiro. O espaço preserva objetos, documentos e memórias que representam a luta e a força dos vaqueiros do sertão Programação completa Segunda-feira (09/06)

abertura oficial 19h - noite cultural AVCMN

7º Seminário de Atividades Culturais Vaqueiras 13h às 16h - Continuação do seminário

Descerramento de placa comemorativa ao centenário de José Almir Girão 19h30 - Entrega das comendas aos homenageados Quarta-feira – 11/06

Alvorada festiva 10h - Pega de boi no mato

7h30 - Tombamento da Oiticica do Vaqueiro

Sessão solene em homenagem aos 82 anos da AVCMN e aos 40 anos do Museu do Vaqueiro 16h - Cavalgada do Vaqueiro AVCM

Celebração eucarística 20h - Leilão do Vaqueiro Sexta-feira – 13/06 7h - Abertura da vaquejada

Entrega de troféus (4ª Pega de Boi) 20h - Forró como antigamente Sábado – 14/06 8h - Reinício da vaquejada

Momento da degustação 18h - Momento da oração

Entrega de troféus (categorias especiais) 22h - Show de forró Domingo – 15/06