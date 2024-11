Criança de cinco anos morre vítima de choque elétrico em Mombaça

Uma criança de cinco anos morreu vítima de choque elétrico no município de Mombaça, a 304 quilômetros de Fortaleza. O caso foi registrado no domingo, 10.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o menino foi socorrido, mas não resistiu. "Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas. O caso está sendo investigado pela Delegacia Regional de Tauá", informou o órgão.

A vítima foi identificada como João Arthur de Sousa Martins. Conforme O POVO apurou, as informações preliminares apuradas pela Polícia descrevem que ele estava em um lava-jato e teria tropeçado e caído em cima de uma máquina. O equipamento seria responsável pela descarga elétrica, que ocasionou a morte da criança.