Um homem morre e dois ficam feridos após tentativa de assalto a policiais em Milagres

Um homem morre e dois ficam feridos após tentativa de assalto a policiais em MilagresTrio teria efetuado disparos de arma de fogo contra um veículo particular, onde estava agentes que voltavam do serviço
Um homem de 44 anos morreu e outros dois, de 33 e 27, ficaram feridos após tentarem assaltar policiais em Milagres, a 429,55 km de Fortaleza, na segunda-feira, 10.
De acordo com a Polícia Militar do Ceará (PMCE), os agentes voltavam do serviço dentro de um veículo particular quando o automovél começou a ser alvejado por disparos de arma de fogo.
Policiais revidaram os tiros, levando um suspeito a fugir para uma área de mata e outros dois para a zona urbana. O indivíduo que se evadiu para o matagal foi localizado e capturado em seguida.
Logo depois, os policiais foram informados de que os outros dois homens haviam dado entrado em uma unidade hospitalar do local. Um deles, de 44 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu.
Ele tinha um mandado de prisão em aberto e passagem por roubo, porte ilegal de arma de fogo, extorsão, receptação e dano. Já o terceiro homem, com antecedentes por porte ilegal de arma de fogo, lesão corporal, perseguição e falsa identidade, foi transferido para outra unidade médica, sob escolta policial.
Foram apreendidos na ação dois veículos e sete aparelhos celulares. Materiais e suspeitos foram encaminhados a Delegacia Regional de Brejo Santo, onde foi realizado procedimento por tentativa de roubo.