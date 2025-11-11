Um homem morre e dois ficam feridos após tentativa de assalto a policiais em Milagres

Imagem de apoio ilustrativo. A Polícia Militar do Ceará (PMCE) atuou na ocorrência / Crédito: JULIO CAESAR/ O POVO

Um homem de 44 anos morreu e outros dois, de 33 e 27, ficaram feridos após tentarem assaltar policiais em Milagres, a 429,55 km de Fortaleza, na segunda-feira, 10.