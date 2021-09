Cerca de cinco mil comprimidos psicotrópicos, maconha, crack e cocaína são apreendidos em Milagres

Um casal foi preso e mais de cinco mil comprimidos psicotrópicos, 3,6 kg de drogas, duas armas de fogo e 19 munições foram apreendidos pela Polícia Militar, na madrugada desta quinta-feira, 16, no município de Milagres, a 482,5 km de Fortaleza. A droga foi encontrada em uma casa, no quarto do casal. Fábio Santejo Rodrigues, 40, e Maria Rosyana Lourenço Cardoso, 25, foram conduzidas para a Delegacia Regional de Brejo Santo, no Sul do Estado, onde foram autuados em flagrante por tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse ilegal de arma de fogo restrito.

Segundo a PM, uma equipe da 3ª Companhia Independente do 4º Comando de Policiamento do Interior Região Sul recebeu, na madrugada de desta quinta, a denúncia de uma confusão em um posto de combustível desativado na BR-116, próximo a uma pousada, em Milagres. Na ocorrência, um caminhoneiro disse que havia sido agredido pelo dono da pousada com uma coronhada de pistola, por ciúmes da esposa. Na primeira abordagem, os policiais militares não localizaram a arma com o suspeito. No entanto, as buscas se estenderam até o interior do estabelecimento.

Sobre o assunto Operação para ‘desmontar’ facções prende quatro traficantes em Fortaleza e Pacatuba

Secretário da SSPDS: perfil no TikTok mostra que "polícia está trabalhando"

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Inicialmente, foi localizado um revólver calibre 38 em uma lixeira. Em seguida, a composição policial solicitou a abertura de um local da pousada, que funcionava como dispensa, onde foram localizados tabletes de maconha (pesando 2,5 kg), um tablete de pasta base de cocaína (975 g) e um tablete aparentando ser crack (182 g). Foi encontrada também a pistola de calibre 9mm e munições (15 munições cal .9mm, quatro munições cal .38 intactas e outras quatro do mesmo calibre deflagradas).

No dormitório do casal, a composição policial ainda encontrou mais de cinco mil comprimidos psicotrópicos. Foram apreendidos também dinheiro em espécie e dois aparelhos celulares.



Tags