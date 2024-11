Homem é preso suspeito de matar a própria esposa após discussão em Mauriti

Repórter do caderno de Cidades

Alda Maria da Silva foi encontrada morta, dentro da própria casa, com uma perfuração na altura do seio. Testemunha afirmou que Geraldo Vicente Soares, esposo da vítima, estava bêbado

Geraldo Vicente Soares, de 53 anos, foi preso em flagrante na noite desse domingo, 10, suspeito de matar a própria esposa em Mauriti, município do Cariri Cearense.

Alda Maria da Silva, de 55 anos, foi encontrada morta, dentro da própria casa, com uma perfuração na altura do seio, lesão, “provavelmente”, feita com o uso de uma arma branca, conforme a Polícia Civil.

O Auto de Prisão em Flagrante (APF) informa que testemunhas relataram que Geraldo e Alda estavam discutindo no interior da residência e que, em seguida, o homem saiu na rua dizendo que a esposa estava morta.