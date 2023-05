Ex-vigilante é encontrada morta em terreno baldio de Maranguape

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) apura as circunstâncias de uma morte registrada nesta quarta-feira, 17, em um terreno baldio no Parque Panorâmico, localizado em Maranguape, a 26,6 km de Fortaleza.

Na ocasião, o corpo de uma mulher, de 34 anos, com antecedentes por ameaça e injúria, foi encontrado em estado de decomposição.

Por meio de exame papiloscópico, realizado pela Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce), foi possível confirmar a identidade da vítima. O POVO apurou que o nome da vítima é Anna Cinara Rangel.

O caso está a cargo da Delegacia Metropolitana de Maranguape, unidade da PC-CE que realiza buscas para identificar a autoria do crime. Somente após laudo da Pefoce será possível confirmar a causa da morte.

O Sindicato dos Vigilantes do Estado do Ceará (SindVigilantes-CE) informou que falou com as empresas onde a vítima já teria trabalhado.

Ambas as empresas afirmaram que ela já havia integrado a equipe, no entanto, não fazia mais parte de nenhuma delas. Segundo o SindVigilantes, ela estaria afastada das atividades.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS), Cinara estava desaparecida desde a madrugada do dia 12 de maio. (Colaborou Kleber Carvalho/Especial O POVO)

Denúncias



A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

Delegacia Metropolitana de Maranguape: (85) 3101 2808