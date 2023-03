PM reage a assalto e atira contra suspeitos em Maranguape

Um policial militar de folga reagiu a um assalto e atirou contra os suspeitos do crime, em Maranguape, na Região Metropolitana de Fortaleza. Caso foi registrado no último sábado, 25.

Em imagens capturadas por uma câmera de segurança, é possível ver o policial militar e um outro homem, parados, enquanto utilizam o celular.

O vídeo registra o momento em que os dois suspeitos chegam e anunciam o assalto. O garupeiro desce da moto com uma arma na mão e aponta para o policial. Porém, os suspeitos são surpreendidos quando a vítima reage e dispara contra os dois, que deixam a motocicleta no local e fogem a pé.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

De acordo com a Polícia Militar do Ceará (PMCE), o agente solicitou apoio após o crime. Uma equipe iniciou as buscas pelos suspeitos no bairro Outra Banda, onde a dupla foi localizada na mesma noite.

Além da motocicleta utilizada no crime, que tinha registro de roubo, um revólver calibre 38 com a numeração raspada foi apreendido.

Os suspeitos, identificados como Jhonnatas Sabóia da Silva, de 18 anos, e Wesley Alves da Silva, de 19 anos, receberam voz de prisão e foram encaminhados à Delegacia Metropolitana de Maracanaú, onde foram autuados por roubo e receptação.



Sobre o assunto Vereador de Orós morre após carro capotar em rodovia

Ceará inicia nesta segunda-feira vacinação contra Influenza em crianças

Beberibe tem a maior chuva do Ceará nas últimas 24h; veja previsão do tempo

Tags