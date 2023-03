Torneio de esportes eletrônicos em Maranguape reúne famílias e centenas de atletas

Evento traz alguns dos principais jogos do cenário competitivo atual, como Efootball, Fifa, Freefire, Lol e Valorant. Finais das modalidades ocorrerão neste domingo, 5 de março, a partir das 10 horas

Com olhos atentos à tela, centenas de jovens estão reunidos em Maranguape ao longo deste fim de semana para disputas de jogos digitais. É que a cidade está realizando o “Maranguape Fest Games”, competição de esportes eletrônicos que teve início neste sábado, 4 de março, e se estende até domingo, 5. Gratuito e aberto ao público, o evento distribui premiação em dinheiro aos vencedores.

Tendo como objetivo promover a cultura gamer e incentivar a prática dos esportes eletrônicos na região, o torneio contabilizou mais de 500 inscrições para disputas de Efootball, Fifa, Freefire, Lol e Valorant.

“É notório que os jogos eletrônicos estão muito evidentes na preferência dos jovens atualmente, pensando nisso nada mais justo do que realizar um evento que gere o interesse da nossa juventude”, afirma o prefeito de Maranguape, Átila Câmara.

De acordo com organizadores, a expectativa é de que mais de 1.500 pessoas participem do evento, entre competidores, espectadores e curiosos. O evento serve ainda como um momento a ser compartilhado em família, como fez Damara Soares, que mora em Maranguape com o filho, Alan Júnior, de 12 anos. “Desde criança que ele joga e quando ele soube que teria este campeonato aqui, logo se animou”, disse.

Expectativa de que mais de 1.500 pessoas participem do evento entre espectadores, atletas e curiosos (Foto: Samuel Setubal/Especial para O Povo)



O torneio também recebeu aqueles que vieram de longe, como John Wallyson, que saiu do Planalto Pici, em Fortaleza, rumo à serra. Junto com ele foi toda a equipe da Dragon Esports, composta por jogadores de 12 a 16 anos que foram competir no Free Fire.

“Tudo isso representa diversão para esta garotada, que não vive na rua, mas fica em casa, jogando e treinando para momentos como este”, completou.

Presidente da Federação Cearense de Esportes Eletrônicos (FCDEL), Washington Lemos celebrou a realização do evento, principalmente por este estar sendo realizado na cidade natal dele.

“Ter um evento deste porte na região metropolitana é surreal. O meu sonho é que Maranguape se torne um polo dos esportes eletrônicos do Ceará”, projetou ele, que já teve a história contada no O POVO + (clique aqui para conferir).

Maranguape Fest Games contabilizou mais de 500 inscrições para dois dias de evento (Foto: Samuel Setubal/Especial para O Povo)



Para este domingo, estão marcadas as finais das competições, que ocorrem no terceiro piso do Maranguape Shopping Mall. Aberto ao público, o evento começa às 10 horas.





Serviço

2º dia de Maranguape Fest Games

Quando: Domingo, 5 de março, a partir das 10 horas

Local: Maranguape Shopping Mall (Rua cel. Antônio Botelho, 254, Centro)



