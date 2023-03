PMs salvam recém-nascido engasgado em Maranguape

Policiais militares realizaram um atendimento de emergência que salvou a vida de um recém-nascido na madrugada deste sábado, 4, em Maranguape, na Região Metropolitana de Fortaleza.



Conforme informações da Assessoria de Comunicação da Polícia Militar do Ceará (PMCE), uma equipe do Batalhão de Polícia de Trânsito Urbano e Rodoviário Estadual (BPRE) estava em um Posto de Fiscalização Fixa (PFF) quando, por volta de 1 hora, um motorista e a esposa acionaram a equipe para atender o bebê do casal, que havia se engasgado com leite materno.

Foi então que o soldado Eduardo realizou a manobra de desengasgo conhecida como “Manobra de Heimlich”, fazendo com que o bebê voltasse a respirar normalmente. Vídeo registrou parte do atendimento.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em seguida, os PMs encaminharam a família à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Mnicípio.

Além do soldado Eduardo, compunham a equipe o subtenente Orlando, 1º sargento Lins, e os 3° sargentos Da Silva e Rômulo.



Sobre o assunto Ocupando e resistindo: evento debate desafios de mulheres arquitetas no Brasil

Dia Mundial da Obesidade: evento incentiva prática de atividades físicas como parte do tratamento

Com aumento na procura, Ozempic começa a faltar nas farmácias de Fortaleza

Tags