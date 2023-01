"Uma emoção enorme", diz padre cearense que recebeu solidéu usado por Bento XVI

O papa emérito Bento XVI, que ficou à frente da igreja de Roma por oito anos e morreu no último dia 31 de dezembro, deixou um legado para admiradores ao redor do mundo. É o caso do padre cearense de Maranguape, Rafhael Silva, que tem apreço pela figura do pontífice como líder e como teólogo. Há dois meses, ele foi presenteado pelo secretário pessoal do papa, dom Georg Gänswein, com um solidéu usado por Bento XVI já como papa emérito.

Solidéu usado por Bento XVI que foi dado de presente para o padre Rafhael (Foto: Arquivo Pessoal)



O solidéu é um acessório usado por bispos e outros clérigos. Ele conta que é muito significativo saber que o papa emérito usou o acessório nesse período em que ele esteve doente por ser um tempo de muita oração e entrega da vida dele.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“[Foi] uma emoção enorme. Sinceramente, passei uns minutos para cair a ficha do que eu tinha em minhas mãos e para que eu fizesse a custódia de algo usado por Bento XVI.”

Padre Rafhael explica ainda que, por meio de uma carta, o secretário do papa informou que celebraram uma missa em memória da mãe dele, falecida em agosto. “Juntaram-se as emoções”, diz.

Para ele, as obras de Joseph Ratzinger o tornam um grande teólogo dos tempos atuais e, por isso, padre Rafhael espera que ele seja reconhecido como doutor da igreja o mais breve possível.





Relíquia e foto de Bento XVI (Foto: Arquivo Pessoal)



Bento XVI: a igreja de despede de um líder

O papa emérito faleceu em 31 de dezembro de 2022, aos 95 anos, no Vaticano. Bento XVI assumiu o pontificado em abril de 2005 com o falecimento de João Paulo II e renunciou ao cargo em fevereiro de 2013 por motivos de saúde, tendo tido um pontificado marcado por polêmicas. A causa da morte ainda não foi divulgada.

Desde a renúncia, Bento XVI estava no mosteiro Mater Ecclesiae, no Vaticano. Passou os últimos anos longe dos holofotes cuidando da saúde. Em 2021, lançou um livro intitulado de "La vera Europa", onde faz críticas ao casamento de pessoas do mesmo sexo.

Na última quarta-feira, 28, Francisco, seu sucessor, pediu orações pela saúde do papa emérito que estava com a saúde debilitada. Às 9h34, horário de Roma, do último dia de 2022, a morte de Ratzinger foi confirmada.



Sobre o assunto Georg Gänswein, sombra de Bento XVI e defensor de seu legado

Bento XVI, o papa ultraconservador que se atreveu a renunciar

Papa Francisco preside funeral de Bento XVI diante de milhares de fiéis

Arcebispo de Fortaleza celebra missa em memória ao papa Bento XVI

Tags