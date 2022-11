Corpo de homem é encontrado em via pública de bairro em Maranguape

Equipes da Polícia Civil e da Polícia Militar do Ceará foram acionadas para uma ocorrência da descoberta de um corpo no bairro Novo Maranguape I, em Maranguape, Região Metropolitana de Fortaleza. A vítima, do sexo masculino, ainda não foi identificada formalmente. Caso foi nesse sábado, 19.

O corpo foi encontrado em via pública com marcas deixadas por armas de fogo. Agentes da Perícia Forense do Ceará (Pefoce) foram acionados para coletarem amostras que vão auxiliar nas investigações.

O registro do caso foi feito no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e será encaminhado para a Delegacia Metropolitana de Maranguape.



Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

Delegacia Metropolitana de Maranguape: (85) 3101-2808



