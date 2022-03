Dois homens são mortos e outros dois baleados em Maranguape

Dois homens foram mortos e outros dois baleados e socorridos em Maranguape, na última sexta-feira, 25. As informações foram confirmadas pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).





Conforme o órgão, a ocorrência de duplo homicídio seguido de dupla lesão por disparo de arma de fogo foi atendida pelo Departamento de Homicídios. Um homem, de 34 anos, e outro, sem identificação formal, foram mortos. Outras duas pessoas foram atingidas e socorridas para uma unidade hospitalar. Os tiros foram registrados em via pública.

"A Polícia Militar do Ceará (PMCE) e a Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) também compareceram ao local. Um procedimento policial foi instaurado e a Delegacia Metropolitana de Maranguape investiga o crime", divulgou a SSPDS.

