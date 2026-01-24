Incêndio em galpão de colchões em Maracanaú; veja vídeo

O incêndio destruiu toda a estrutura do galpão / Crédito: Equipe CBMCE

Um incêndio de grandes proporções atingiu um galpão localizado na Avenida Doutor Mendel Steinbruch, no bairro Pajuçara, em Maracanaú, na madrugada deste sábado, 24. A ocorrência foi atendida pelo Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE). O imóvel fica em uma área conhecida como o antigo galpão da Avon, nas proximidades do antigo Max Atacadista.