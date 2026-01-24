Incêndio em galpão de colchões em Maracanaú; veja vídeo

Incêndio em galpão de colchões em Maracanaú; veja vídeoO fogo destruiu a estrututura que armazenava materiais inflamáveis em uma fábrica de colchões no bairro da Pajuçara. Não houve registro de vítimas
Um incêndio de grandes proporções atingiu um galpão localizado na Avenida Doutor Mendel Steinbruch, no bairro Pajuçara, em Maracanaú, na madrugada deste sábado, 24. A ocorrência foi atendida pelo Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE).
O imóvel fica em uma área conhecida como o antigo galpão da Avon, nas proximidades do antigo Max Atacadista.
No local, a equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) constatou que o fogo já havia se espalhado por grande parte da estrutura, que era composta por madeira e armazenava matéria-prima, fatores que contribuíram para a rápida propagação das chamas.
Segundo nota da CBMCE, o incêndio foi controlado rapidamente, evitando que o fogo se alastrasse para outros galpões e atingisse as edificações do entorno. O galpão atingido foi totalmente destruído pelas chamas.
Não houve registro de vítimas. Na manhã deste sábado, equipes do Corpo de Bombeiros permaneceram no local realizando o trabalho de rescaldo para eliminar possíveis focos remanescentes e garantir a segurança da área.
