Incêndio destrói parte de fábrica de etiquetas em Maracanaú

Incêndio destrói parte de fábrica de etiquetas em MaracanaúFogo começou na madrugada deste sábado, 8, e destruiu parte de uma fábrica de etiquetas em Maracanaú; não houve feridos.
Um incêndio atingiu, na madrugada deste sábado, 8, uma fábrica de etiquetas localizada na Avenida Manoel Moreira Lima, no bairro Jenipapeiro, em Maracanaú, Região Metropolitana de Fortaleza. O fogo começou por volta das 4h da manhã e mobilizou várias equipes do Corpo de Bombeiros. O imóvel estava fechado no momento do ocorrido.
De acordo com informações dos bombeiros, o acionamento foi feito por volta das 4h04, depois que uma pessoa percebeu as chamas no prédio. As guarnições das viaturas de Maracanaú e de outras unidades foram enviadas ao local para conter o fogo, que já havia tomado boa parte da estrutura da fábrica quando as equipes chegaram.
Ao chegarem, os bombeiros encontraram o prédio tomado por fumaça preta e iniciaram imediatamente as ações de combate. O incêndio foi controlado ainda durante a madrugada, evitando que as chamas se espalhassem para imóveis vizinhos. Ninguém ficou ferido.
O trabalho de rescaldo — fase em que os bombeiros apagam focos remanescentes e resfriam o ambiente — foi concluído ao amanhecer. Apenas a equipe de Maracanaú permaneceu no local pela manhã, realizando o monitoramento preventivo do imóvel atingido.
As causas do incêndio ainda não foram informadas. A fábrica ficou parcialmente destruída, e equipes devem retornar ao local para avaliar os danos estruturais provocados pelas chamas.
