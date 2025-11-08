Incêndio destrói parte de fábrica de etiquetas em Maracanaú

Fogo começou na madrugada deste sábado, 8, e destruiu parte de uma fábrica de etiquetas em Maracanaú; não houve feridos.

Um incêndio atingiu, na madrugada deste sábado, 8, uma fábrica de etiquetas localizada na Avenida Manoel Moreira Lima, no bairro Jenipapeiro, em Maracanaú, Região Metropolitana de Fortaleza. O fogo começou por volta das 4h da manhã e mobilizou várias equipes do Corpo de Bombeiros. O imóvel estava fechado no momento do ocorrido.

De acordo com informações dos bombeiros, o acionamento foi feito por volta das 4h04, depois que uma pessoa percebeu as chamas no prédio. As guarnições das viaturas de Maracanaú e de outras unidades foram enviadas ao local para conter o fogo, que já havia tomado boa parte da estrutura da fábrica quando as equipes chegaram.