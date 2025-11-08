Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Incêndio destrói parte de fábrica de etiquetas em Maracanaú

Fogo começou na madrugada deste sábado, 8, e destruiu parte de uma fábrica de etiquetas em Maracanaú; não houve feridos.
Autor Wilnan Custódio
Wilnan Custódio Estágiario
Tipo Notícia

Um incêndio atingiu, na madrugada deste sábado, 8, uma fábrica de etiquetas localizada na Avenida Manoel Moreira Lima, no bairro Jenipapeiro, em Maracanaú, Região Metropolitana de Fortaleza. O fogo começou por volta das 4h da manhã e mobilizou várias equipes do Corpo de Bombeiros. O imóvel estava fechado no momento do ocorrido.

De acordo com informações dos bombeiros, o acionamento foi feito por volta das 4h04, depois que uma pessoa percebeu as chamas no prédio. As guarnições das viaturas de Maracanaú e de outras unidades foram enviadas ao local para conter o fogo, que já havia tomado boa parte da estrutura da fábrica quando as equipes chegaram.

Ao chegarem, os bombeiros encontraram o prédio tomado por fumaça preta e iniciaram imediatamente as ações de combate. O incêndio foi controlado ainda durante a madrugada, evitando que as chamas se espalhassem para imóveis vizinhos. Ninguém ficou ferido.

O trabalho de rescaldo — fase em que os bombeiros apagam focos remanescentes e resfriam o ambiente — foi concluído ao amanhecer. Apenas a equipe de Maracanaú permaneceu no local pela manhã, realizando o monitoramento preventivo do imóvel atingido.

As causas do incêndio ainda não foram informadas. A fábrica ficou parcialmente destruída, e equipes devem retornar ao local para avaliar os danos estruturais provocados pelas chamas.

