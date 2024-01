Mulher é presa em Maracanaú por furto de energia

Uma mulher foi presa nessa terça-feira, 19, por furto de energia, em Maracanaú, a 23,6 km de Fortaleza. A prisão fez parte de uma operação da Enel em parceria com os órgãos de segurança na Região Metropolitana de Fortaleza.

A mulher, que é dona de um buffet, foi encaminhada à delegacia do município, onde foi presa em flagrante após equipes da Enel terem encontrado irregularidades.

De acordo com as informações divulgadas, foi constatada uma ligação direta na rede de energia. Só em 2023, a Enel realizou mais de 81 ações de fiscalização e retirada de ligações clandestinas, com 39 prisões no Ceará.