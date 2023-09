Suspeito de agredir companheira dentro de condomínio é preso em Maracanaú

Homem de 22 anos foi preso por lesão corporal no contexto da violência doméstica, além de ameaça e injúria

Ele foi autuado por lesão corporal no contexto de violência doméstica, ameaça e injúria. O caso segue sob investigação na unidade da Polícia Civil.

Um homem suspeito de agressões contra a própria companheira , dentro de um condomínio no bairro Timbó, em Maracanaú , foi preso nesse domingo, 10. Imagens da mulher sofrendo violência foram divulgadas nas redes sociais. O crime ocorreu no mesmo dia da prisão, o que caracteriza o flagrante.

As imagens mostram o homem chutando a vítima enquanto outra mulher filma a cena e repreende o criminoso. O POVO opta por não divulgar as imagens devido à violência e não divulgar o nome do preso para não expor a vítima.