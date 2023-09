Familiares oferecem R$ 3 mil por informações de suspeitos de matar terceirizado do TJCE

Alguns minutos depois, veio a notícia de que João Henrique foi encontrado morto. O corpo estava do lado de fora veículo. Conforme a fonte, a passagem de um carro branco no local do crime foi mencionada, mas ainda não há informações concretas sobre os autores.

João Henrique foi encontrado morto na rua Central-2 com três marcas de disparo de arma de fogo no corpo. Conforme um familiar de João Henrique, de identidade preservada, ele saiu de casa, em seu carro, por volta das 16 horas, sem avisar para onde ia.

Familiares de João Henrique Ferreira Damasceno, de 23 anos, assassinado a tiros na tarde dessa segunda-feira, 4, estão oferecendo R$ 3 mil para pessoas que forneçam informações sobre os autores do crime, ocorrido no bairro Distrito Industrial, em Maracanaú (Região Metropolitana de Fortaleza).

“A recompensa só será dada se tiver a qualificação: nome da pessoa, foto, endereço. Informações relevantes que façam chegar nela”, disse a fonte. As denúncias podem ser feitas através do número: (85) 99185-9784.



João Henrique era funcionário terceirizado do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE). Ele trabalhava como assistente de Apoio Operacional do Serviço de Suporte do PJe (Processo Judicial Eletrônico). “O Poder Judiciário Estadual presta condolências e se solidariza com a dor dos familiares e amigos”, disse o TJCE em nota.



Denuncie



Denúncias sobre o caso também podem ser repassadas ao Núcleo de Homicídios da Delegacia Metropolitana de Maracanaú, responsável pela investigação — que não tem relação com a recompensa ofertada por familiares.



O número da Delegacia Metropolitana de Maracanaú é: (85) 3101-2830. “As denúncias podem ser feitas ainda para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia”, informou a SSPDS. “O sigilo e o anonimato são garantidos”.