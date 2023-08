Gari é morto a tiros enquanto estava indo trabalhar em Maracanaú

Um homem foi morto a tiros no fim da manhã dessa quarta-feira, 16, em Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza. A vítima trabalhava como gari e foi identificada como Alisson Pereira da Costa, de 20 anos.

O POVO apurou com o policiamento no local que o rapaz estava a caminho do trabalho, fardado e transitava de bicicleta quando foi surpreendido pelos tiros. O crime foi na rua Pedro Lourenço, bairro Mucunã. Ele morreu no local.

A vítima não teria inimizades, ainda conforme O POVO apurou. A Polícia Militar esteve no local resguardando o corpo. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) também esteve no local do crime realizando os primeiros levantamentos.