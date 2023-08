Dupla suspeita de roubo sofre tentativa de linchamento em Fortaleza

Crédito: Leitor via WhatsApp

Dois homens suspeitos de roubo foram alvos de tentativa de linchamento e socorridos pelo Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (Samu), nessa segunda-feira, 7, em Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza.

Conforme fonte ligada ao policiamento local, os dois foram flagrados ao tentarem roubar na rodovia CE-065, no Parque Tijuca. Depois que foram flagrados pelos próprios moradores, a dupla fugiu e se escondeu em um terreno.

Os vizinhos teriam ido local e arrastado os dois para o meio da via, onde eles foram espancados.



O policiamento local apreendeu uma faca com os dois. Eles foram levados ao Instituto Doutor José Frota (IJF), no Centro, por meio dos profissionais do Samu, que realizaram o socorro.

Acusados de tentativa de linchamento ou de linchamento podem responder na Justiça por crimes de lesão corporal, lesão corporal seguida de morte ou homicídio em concurso de pessoas. As penas podem chegar a 30 anos de prisão.