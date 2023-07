Mulher é executada enquanto fazia panfletagem em Maracanaú

Uma mulher de 30 anos foi morta com aproximadamente cinco tiros nessa quarta-feira, 26, em Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza. As informações são do policiamento local. Priscila Rodrigues de Oliveira realizava um trabalho de panfletagem em Piratininga.

Conforme moradores que tinham contato com Priscila, ela teria se envolvido em crimes de roubo e, durante um dos assaltos, foi atropelada e passou dias em coma. Depois dessa situação, ela teria se afastado da prática de ações criminosas.

Familiares da vítima estiveram no local do homicídio em que a vítima fazia o trabalho de panfletagem.

O crime aconteceu no cruzamento da rua Amazonas com Joinville. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoas (DHPP) apurou as primeiras informações sobre o caso. A Polícia Militar também esteve no local.

Por meio de nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPD) informou que a investigação do caso ficaria com o núcleo de homicídios da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) em Maracanaú.