Homem é flagrado com pistola e R$ 67 mil em Maracanaú

Crédito: Divulgação/Polícia Militar do Estado do Ceará

Um homem identificado como Felipe Lima de Almeida, 28, foi preso durante a noite da última sexta-feira, 21, no município de Maracanaú, a cerca de 23 km de Fortaleza. O suspeito foi flagrado com uma pistola calibre ponto 380 e R$ 67 mil em espécie.

A captura foi feita por policiais militares do Batalhão da Polícia Rodoviária Estadual (BPRE) em abordagem no bairro Mucunã. O suspeito estava em um veículo Toyota Hilux preto, no km 10 da CE-065, e seguia em direção a Caucaia.

Durante a vistoria também foram encontradas 15 munições intactas no interior da picape. De acordo com a Polícia Militar do Estado do Ceará (PMCE), o acusado não possui porte de arma e não especificou qual seria a origem do dinheiro.

Felipe foi conduzido, junto ao material apreendido, até a Delegacia Metropolitana de Maracanaú. Na unidade, o indivíduo foi autuado por porte ilegal de arma de fogo e receptação.