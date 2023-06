Incêndio atinge veículo em Maracanaú nesta terça-feira, 6

Um incêndio atingiu um carro na manhã desta terça-feira, 6, no bairro Novo Oriente, em Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE), a condutora do veículo levava o marido ao médico quando sentiu um cheiro de gasolina e, em seguida, viu o fogo. Os dois conseguiram sair do carro.

Ninguém ficou ferido, porém o veículo ficou completamente em chamas. Os bombeiros foram acionados por volta de 8h15min, e o incêndio foi contido.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Segundo o CBMCE, no período de janeiro a maio deste ano, 170 casos de incêndio em veículos foram registrados. O mês de maio atingiu a maior quantidade, com 43 registros.

Em 2020, o número total de incêndios em veículos totalizou 396, em 2021 o número chegou a 336 e, em 2022, a quantidade de ocorrências aumentou para 419.