Maracanaú inicia processo seletivo para professores do ensino fundamental

A Prefeitura de Maracanaú divulgou, nessa segunda-feira, 31, o processo seletivo para o Programa “Mais Tempo Juntos – Pacto pela Aprendizagem”. Segundo o edital, serão selecionados profissionais para atuar nos anos iniciais do ensino fundamental. As inscrições acontecem de hoje a segunda-feira, 7 de fevereiro, de forma totalmente virtual.

Ao todo, serão ofertadas 36 vagas para os anos iniciais, destinadas a profissionais com formação em Pedagogia. De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, o objetivo é selecionar profissionais com perfil alfabetizador, conhecimento pedagógico e habilitado para áreas do conhecimento dos diversos componentes curriculares da educação básica.

Além disso, os professores atuarão para promover a recuperação da aprendizagem dos conteúdos abordados nos anos iniciais do ensino fundamental da educação básica e acompanharão os estudantes inseridos no programa, apoiando-os nas atividades escolares, segundo a pasta.

O processo seletivo será realizado em duas etapas: a avaliação curricular de títulos e experiência profissional, e entrevista.

Serviço:

Processo seletivo Programa Mais Tempo Juntos – Pacto pela Aprendizagem



Inscrições: de 2 a 7 de fevereiro

Clique aqui para realizar a inscrição



