Após mais de 10 anos em obras, Policlínica Regional de Maracanaú é inaugurada

Durante solenidade de inauguração da Policlínica Regional de Maracanaú nesta segunda-feira, 31, o governador Camilo Santana (PT) pediu desculpas à população pela demora na entrega do equipamento. A policlínica começou a ser construída em 2010 e só iniciará atendimentos agora, 12 anos depois.

“Foi problema na obra, problema na compra de equipamentos. Eu consegui fazer um hospital em pouco mais de dois anos, já botei para funcionar. E que dificuldade de abrir essa policlínica! Então quero pedir desculpa pra população de Maracanaú, da região, mas hoje estamos entregando”, disse Camilo.

A policlínica é a 22ª a ser entregue fora da Capital e deve funcionar integralmente. Segundo o Governo, estarão disponíveis 12 especialidades médicas, além de atendimento multiprofissional em diversas áreas de saúde e exames especializados, como endoscopias, colonoscopias, mamografias e raios X.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Camilo explica que no início do funcionamento do equipamento, o Estado irá bancar as despesas da policlínica. Os custos, porém, deverão ser rateados entre os municípios da região. A unidade deve atender pelo menos 546 mil habitantes de oito municípios.



Com informações do repórter Filipe Pereira

Tags