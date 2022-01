Moradores têm portões e residências danificadas após uso de explosivos durante obra em Maracanaú

Moradores de Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza, divulgaram vídeos mostrando portões e residências danificadas após o uso de explosivos nesta quinta-feira, 20, em uma obra realizada pela prefeitura do município. A Prefeitura, por sua vez, emitiu nota, informando que o uso do material estava autorizado pelo Exército Brasileiro e dentro das normas de segurança. E que as casas afetadas serão ressarcidas.



Portão de residência danificado após explosões realizadas durante obra em Maracanaú



Segundo moradores, há uma obra no bairro e seria necessário o uso de dinamite para explodir algumas pedras, que não teria condições de quebrar, no entanto, algumas casas foram prejudicadas. Para os moradores, o correto seria que as pessoas fossem retiradas das suas respectivas casas e colocar em um lugar seguro para que não houvesse risco ou perturbação do sossego das pessoas, que ficam nas casas em meio a explosão.

Nota na íntegra

A Prefeitura de Maracanaú esclarece que a empresa licitada fez uma explosão no início da tarde de hoje, 20/01, para retirada de rocha que impedia a para continuidade das obras de drenagem na Ruas 6 do Residencial Maracanaú. A explosão foi controlada e feita com a autorização do Exército, como determina a lei.Os moradores foram previamente contatados e orientados pela empresa sobre o dia e horário da explosão. Os eventuais danos ocorridos nos imóveis serão devidamente reparados ou ressarcidos pela empresa responsável. A Prefeitura e a empresa licitada estão, neste momento, com equipes técnicas na Ruas 6 do Residencial Maracanaú fazendo o levantamento dos danos.

