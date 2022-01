Jipe furtado no interior de São Paulo é recuperado pela polícia no Ceará

Apropriação indébita do veículo havia sido registrada em Santo André, no dia 8 de abril de 2021

Um carro furtado no interior de São Paulo em abril de 2021 foi recuperado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) do Ceará nessa quinta-feira, 6, em Maracanaú, a cerca de 25 km de Fortaleza. Em abordagem de rotina, por volta das 22 horas, uma equipe da PRF abordou um Jeep Renegade.

Segundo a corporação, o patrulhamento acontecia no km 419 da BR-020, em Maracanaú. O veículo estava sendo conduzido por um homem. Durante as averiguações, foi constatado que havia um registro de apropriação indébita para o referido veículo emitida na 2ª Delegacia de Polícia Civil de Santo André, no interior paulista.

O registro havido sido feito no dia 8 de abril de 2021. O condutor alegou que adquiriu o veículo por um valor mais baixo de mercado por terceiros.

Diante dos fatos, condutor e veículo foram encaminhados à Delegacia Metropolitana de Maracanaú para os devidos procedimentos.

