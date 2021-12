Incêndio atinge galpão de reciclagem em Maracanaú; ninguém fica ferido

Para debelar as chamas, foram utilizados 38 mil litros de água. Houve danos materiais em veículos, materiais de reciclagem e na casa que fica dentro do balcão

Um incêndio de grandes proporções atingiu na manhã deste domingo, 19, um galpão de reciclagem em Maracanaú, a 247 km de Fortaleza. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 5h43min, e os agentes da 1ª Companhia do 2º Batalhão (1ªCia/2ºBBM) conseguiram debelar as chamas às 7h15min. Ninguém ficou ferido, houve danos materias em caminhões, máquinas e material reciclável.

O galpão fica localizado na rua lima Campos, no Alto Alegre II. Um morador, identificado apenas como Francisco, informou que quando acordou viu o fogo atingindo o local, mas não soube dizer o horário que o incêncio começou.

O fogo consumiu um caminhão 1620 e um caminhão 1318 foi parcialmente atingido (boleia, parte do baú e os pneus dianteiros).

De acordo com os bombeiros, também foram atingidos: uma empilhadeira; aproximadamente três toneladas de material reciclável (entre plástico, papelão e ferro); duas caixas de transporte do material reciclável; e na residência dentro da reciclagem foi atingida uma porta de plástico. Forro e parede do imóvel também ficaram com rachaduras aparentes com risco de colapsar.

Além dos bombeiros militares de Maracanaú (1ªCia/2ºBBM), deram apoio à ocorrência mais duas guarnições de combate a incêndio: do Conjunto Ceará (5ªCia/1ºBBM) e os bombeiros militares de Caucaia (3ªCia/2ºBBM), mais a viatura Auto Tanque 20 (AT 20).

Galpão de reciclagem teve materiais e caminhões destruídos pelo fogo. Incêndio foi registrado na manhã deste domingo, 19 (Foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros do Ceará)



Incêndio de grandes proporções



Devido às grandes proporções do incêndio, os bombeiros usaram 38 mil litros de água para apagar o fogo. Foram 12 mil litros do Auto Bomba Tanque e Salvamento 10 (ABTS 10); oito mil litros do Auto Bomba Tanque e Salvamento 09 (ABTS 09); oito mil litros do Auto Bomba Tanque e Salvamento 08 (ABTS 08) e dez mil litros do Auto Tanque 20 (AT 20).

