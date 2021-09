Desabamento de prateleiras em distribuidora de bebidas deixa trabalhadores feridos em Itaitinga

O desabamento de prateleiras em uma distribuidora de bebidas deixou trabalhadores feridos na tarde dessa quarta-feira, 8, em Itaitinga, na Região Metropolitana de Fortaleza. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE), o incidente foi registrado na empresa da Ypioca Industrial De Bebidas S.A, localizada no Km 22 da Br 116. Gôndolas carregadas de bebidas em embalagens de vidro despencaram sobre alguns funcionários que atuavam na reposição do estoque.

De acordo com o major Emerson, dois funcionários ficaram feridos com escoriações leves e foram socorridos por agentes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Imagens enviadas ao O POVO mostram estruturas metálicas empilhadas no chão em meio a diversas garrafas de vidro estilhaçadas. O líquido das embalagens escoou pelo corredor e chegou a alagar áreas do setor administrativo da empresa.

Estruturas desabaram e deixaram chão tomado por líquido alcoólico e estilhaços de vidro (Foto: reprodução/WhatsApp O POVO)



"A empresa tem toda uma estrutura, por isso eles se encarregaram de fazer essa limpeza, já tinha planejado tudo com a diretoria da empresa", ressaltou o major. Segundo ele, pela grande quantidade de álcool no acidente, o local foi aberto e água foi derramada para diluir as bebidas.

"A intervenção do Corpo de Bombeiros foi para avaliar, não chegamos a atuar diretamente", acrescentou o agente. Não há risco de comprometimento na estrutura da distribuidora. Ainda não se sabe o que causou o incidente.

Líquido alcoólico alagou sala do setor administrativo da empresa após desabamento das prateleiras (Foto: reprodução/WhatsApp O POVO)





Na manhã desta quinta-feira, 9, O Povo solicitou mais informações sobre ocorrido por meio de e-mail e telefone com a empresa responsável pela comunicação externa da distribuidora e aguarda retorno.

Com informações do repórter Luciano Cesário

