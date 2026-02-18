Dupla suspeita de planejar ataque à facção rival é morta em confronto policial em Juazeiro do Norte

Imagem de apoio ilustrativo. Ocorrência foi atendida pelo Bepi, da PMCE / Crédito: Samuel Setubal

Uma dupla suspeita de planejar uma ataque criminoso contra uma facção rival foi morta durante um confronto policial no bairro Tiradentes, no município de Juazeiro do Norte, no Cariri cearense, na noite dessa terça-feira, 17. Conforme informações policiais, o caso aconteceu após agentes do Batalhão Especializado em Policiamento do Interior (Bepi) serem acionados por meio da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops) sobre atuação suspeita da dupla na região.

