Dupla suspeita de planejar ataque à facção rival é morta em confronto policial em Juazeiro do Norte

Dupla suspeita de planejar ataque à facção rival é morta em confronto policial em Juazeiro do NorteCaso aconteceu na noite dessa terça-feira, 18, no bairro Tiradentes. Suspeitos foram socorridos, mas não resistiram aos ferimentos
Uma dupla suspeita de planejar uma ataque criminoso contra uma facção rival foi morta durante um confronto policial no bairro Tiradentes, no município de Juazeiro do Norte, no Cariri cearense, na noite dessa terça-feira, 17.
Conforme informações policiais, o caso aconteceu após agentes do Batalhão Especializado em Policiamento do Interior (Bepi) serem acionados por meio da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops) sobre atuação suspeita da dupla na região.
A informação dava conta que eles estavam trafegando em uma motocicleta branca com a intenção de praticar ataque relacionado a grupo criminoso. Nas diligências, eles foram avistados pela equipe policial que deu ordem de parada, no entanto, não foi obedecida.
A PM informou que os indivíduos passaram a efetuar disparos contra as equipes, que reagiram para cessar a agressão. Eles foram alvejados por disparo de arma de fogo.
Após a intervenção, eles foram socorridos e encaminhados ao Hospital Regional do Cariri, mas não resistiram aos ferimentos e tiveram óbitos constatados pela equipe médica.
Com os suspeitos, foram apreendidos dois revólveres calibres .38 e .32, com munições deflagradas e intactas. Também foi apreendido uma motocicleta Shineray 50cc. O caso foi registrado na Delegacia Regional de Polícia Civil de Juazeiro do Norte
Leia mais