Juazeiro: homem que seria liderança do CV é preso em hospital

Juazeiro do Norte: homem que seria liderança do CV é preso em hospitalContra Marlisson Lopes Morais, havia um mandado de prisão em aberto. Ele foi localizado após buscar atendimento médico no Hospital Regional do Cariri
Um homem apontado como um dos principais integrantes da facção criminosa Comando Vermelho (CV) em Juazeiro do Norte (Cariri cearense) foi preso na última sexta-feira, 13.
Marlisson Lopes Morais, de 30 anos, foi autuado ao buscar atendimento médico no Hospital Regional do Cariri.
Contra ele, havia um mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas. Como Marlisson se apresentou na unidade de saúde com o nome falso de “Gledson”, ele também foi autuado por falsidade ideológica.
Auto de Prisão em Flagrante (APF) detalha que informações de inteligência apontaram que Marlisson estava com “estado de saúde agravado”.
Por isso, policiais civis iniciaram as buscas pelos hospitais da região, localizando-o no HRC.
Com Marlisson, foi encontrado um celular, que teve o sigilo telemático quebrado por força de ordem judicial em decisão de audiência de custódia.
Leia mais
Ele, que seguiria preso por força do cumprimento do mandado, também teve a prisão preventiva decretada pelo uso do documento falso.