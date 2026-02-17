Juazeiro: homem que seria liderança do CV é preso em hospital

Homem foi preso após buscar atendimento médico no Hospital Regional do Cariri. Imagem meramente ilustrativa / Crédito: Valéria Alves/HRC

Um homem apontado como um dos principais integrantes da facção criminosa Comando Vermelho (CV) em Juazeiro do Norte (Cariri cearense) foi preso na última sexta-feira, 13. Marlisson Lopes Morais, de 30 anos, foi autuado ao buscar atendimento médico no Hospital Regional do Cariri.



Contra ele, havia um mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas. Como Marlisson se apresentou na unidade de saúde com o nome falso de “Gledson”, ele também foi autuado por falsidade ideológica.