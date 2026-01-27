Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Juazeiro: PF apreende R$ 500 mil com suspeitos de desvios

Em um ano, investigados sacaram valores que somam R$ 2,5 milhões. Há suspeitas de que dinheiro poderia estar sendo direcionado a servidores de forma ilícita
A Polícia Federal (PF) apreendeu R$ 500 mil durante diligências realizadas em Juazeiro do Norte, no Cariri, na manhã desta segunda-feira, 26. Investigações apontaram que o dinheiro em espécie, que estava em posse de dois indivíduos, seria oriundo de desvio de recursos públicos federais.

De acordo com a PF, a ação foi realizada a partir de informações de que os investigados estariam transportando valores com indícios de lavagem de dinheiro. Eles se deslocariam para uma cidade da região sul do Estado após a realização do saque. Objetivo seria dificultar o rastreamento do destino final da quantia.

No decorrer da abordagem, o homem que guardava o dinheiro não apresentou argumentos razoáveis que justificassem a realização reiterada de saques em espécie ao longo do último ano. As investigações apontaram que a dupla realizava movimentações atípicas de valores elevados sem a utilização de meios de transferência eletrônica.

Os investigados poderão responder pelos crimes de desvio de recursos públicos, fraude em licitações, associação criminosa e lavagem de dinheiro. Conforme a PF, as investigações continuam até que a elucidação da origem e do destino das quantias.

Em um ano, investigados sacaram valores que somam R$ 2,5 milhões

A Polícia Federal informou que as diligências se basearam em informações de inteligência sobre uma empresa que mantinha diversos contratos com um único município da região sul do Ceará. Em um ano, os investigados teriam realizado saques em espécie que somaram R$ 2,5 milhões.

Segundo os investigadores, há suspeitas de que os valores teriam origem ilícita, relacionados a desvios de recursos públicos, e poderiam estar sendo direcionados a servidores municipais. Um dos investigados é ex-funcionário do referido município, que não foi informado pela PF.

