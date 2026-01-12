Motociclista morre em acidente com ambulância do SAMU em Juazeiro

Vítima chegou a ser atendida em um hospital, mas não resistiu; acidente ocorreu enquanto a ambulância estava a caminho de outra ocorrência

Um motociclista de 39 anos de idade morreu após ser atingido por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) nesse domingo, 11, em Juazeiro do Norte , município há 438 quilômetros (km) de Fortaleza .

O acidente ocorreu durante a madrugada de domingo, no cruzamento entre as ruas do Limoeiro e São Mamede, no bairro Tiradentes. Na ocasião, a vítima teria ultrapassado a preferencial quando foi atingida pelo veículo do Samu, que se dirigia para outra ocorrência.

Ele foi atendido no local pela equipe de socorristas e levado para o Hospital Regional do Cariri, mas não resistiu aos ferimentos. A equipe do Samu Ceará registrou boletim de ocorrência, e as circunstâncias do acidente estão sendo apuradas Delegacia de Polícia Civil de Juazeiro do Norte.

Em nota, o Samu Ceará lamentou a morte e prestou condolências aos entes próximos.