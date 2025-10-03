Podcast de Juazeiro do Norte é denúnciado por homofobia contra jornalista

Imagem de apoio ilustrativo. A denúncia foi formalizada por meio da 12ª Promotoria de Justiça de Juazeiro do Norte / Crédito: MPCE/divulgação

João Paulo Ramos e o ex-vereador Pedro Reginaldo Januário, apresentadores do podcast “Na Lata”, de Juazeiro do Norte, foram denunciados pelo Ministério Público do Ceará (MPCE) na última sexta-feira, 26, pelo crime de homofobia. Os dois teriam proferido palavras de cunho pejorativo contra uma jornalista da região durante o programa transmitido em 1º de setembro deste ano. O nome da vítima não foi divulgado.

O MPCE pediu a suspensão das contas do podcast no Youtube e no Instagram, além do pagamento de R$ 36.080,00 à vítima por danos morais e mais R$ 18.040,00 por danos à coletividade. A denúncia foi formalizada pela 12ª Promotoria de Justiça de Juazeiro do Norte, que também solicitou que os acusados sejam proibidos de manter contato com a vítima e mantenham distância mínima de 300 metros dela. Segundo o órgão, os apresentadores já haviam acusado a jornalista, — sem apresentar provas — de receber dinheiro de políticos da região em troca de favores.