Motociclista perde controle e morre após colidir com poste em Juazeiro do Norte

Um motociclista de 18 anos morreu após perder o controle do veículo e colidir com um poste na avenida Castelo Branco, em frente à Arena Romeirão, no município de Juazeiro do Norte, no Cariri cearense. O acidente aconteceu na madrugada deste domingo, 20.

Segundo o diretor do Departamento Municipal de Trânsito de Juazeiro do Norte (Demutran), Coronel Adailton, a vítima ainda não foi identificada. Motociclista chocou-se com sua motocicleta YBR Yamaha em um poste de indicação que está chumbado na calçada da Arena Romeirão.