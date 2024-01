Juazeiro do Norte: 14 pássaros são resgatados de comércio ilegal

Animais estavam sendo vendidos em uma feira da cidade; os suspeitos abandonaram as gaiolas e fugiram do local

Uma feira no município de Juazeiro do Norte, localizado a 489 km de Fortaleza, foi alvo de operação da Polícia Militar do Estado do Ceará (PMCE) contra o comércio ilegal de animais silvestres. Na ocorrência, 14 pássaros foram resgatados em gaiolas, onde estavam sendo vendidos de forma irregular.

Os animais foram encontrados por agentes do Batalhão de Polícia de Meio Ambiente (BPMA) no ponto de vendas do bairro Franciscanos.

Os suspeitos que estavam realizando a venda dos animais fugiram e abandonaram as gaiolas assim que avistaram os policiais.