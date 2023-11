Com apoio de cão farejador, Polícia apreende 10 kg de maconha dentro de imóvel em Juazeiro

Com o apoio de um cão farejador, a Polícia Civil do Ceará apreendeu 20 tabletes de maconha do tipo skunk, nesse domingo, 5, em um imóvel no município de Juazeiro do Norte.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a ação foi realizada em um imóvel no bairro Campo Alegre.