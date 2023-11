Servidor em veículo oficial é investigado por abandonar cães em Juazeiro

Imagens que viralizaram nas redes sociais flagraram o momento em que um homem, supostamente, abandona dois cães em uma estrada da Zona Rural de Juazeiro do Norte (Cariri cearense). No momento do ato, ele estava em um veículo oficial da Prefeitura do Município. O caso ocorreu na tarde dessa quinta-feira, 2.



Em nota, a Prefeitura de Juazeiro do Norte confirmou que o homem é funcionário da Secretaria de Agricultura e Abastecimento (Seagri). Ainda segundo a Prefeitura, o Grupamento Ambiental Metropolitano (GAM), da Guarda Municipal, conduziu o suspeito até a delegacia "assim que tomou conhecimento do episódio".