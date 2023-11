Segurança é suspeito de lesionar homem durante festa em Juazeiro

Caso é investigado pela Polícia Civil. Homem foi lesionado com uma faca

A Polícia Civil do Ceará (PC-CE) investiga um caso de lesão corporal envolvendo um segurança e um homem durante uma festa no município de Juazeiro do Norte. O caso foi registrado nesse domingo, 22.

O homem foi lesionado com uma faca durante uma confusão dentro da festa. O responsável seria um segurança do evento. A vítima foi socorrida a uma unidade de saúde, conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

Ele não corre risco de morte.