Instituto de Prevenção do Cariri: construção da sede em Juazeiro é iniciada

A expectativa é de que a unidade, que terá foco no tratamento oncológico, comece a funcionar até o fim do ano que vem. Lançamento da obra ocorreu na última sexta-feira

O prefeito de Juazeiro, Glêdson Bezerra, esteve na cerimônia de lançamento, realizada na última sexta-feira, 13, no auditório da Escola de Saberes Daniel Walker, juntamente com o senador Eduardo Girão.

Espaço doado pelo município para a criação da sede fica localizado no bairro Cidade Universitária e conta com uma área de mais de 13 mil metros quadrados.

Foi oficializada a construção do Instituto de Prevenção do Cariri , em Juazeiro do Norte , a 400 km de Fortaleza. As atividades da unidade destinada ao tratamento de cânceres de mama e de colo de útero estão previstas para começarem até o fim de 2024, de acordo com a Fundação Pio XII, maior entidade oncológica da América Latina e responsável pela criação do instituto.

De acordo com a Prefeitura de Juazeiro do Norte, os recursos provenientes de emendas individuais do Senado totalizam R$ 36 milhões e serão destinados à construção do edifício, à compra de equipamentos e ao financiamento inicial dos procedimentos do instituto.

A Fundação Pio XII mantém o Hospital de Amor em Barretos (SP), uma instituição filantrópica brasileira especializada no tratamento e na prevenção do câncer.

Em entrevista à rádio O POVO CBN Cariri, Girão afirmou que a instalação desse equipamento será um acontecimento importante na região, fortalecendo o enfrentamento contra o câncer.

“O Hospital do Amor é uma referência. Esse instituto de prevenção do câncer tem feito algo extraordinário em 17 estados. Demorou a chegar ao Ceará, mas, graças a Deus, está chegando aqui, diretamente no Cariri”, disse o senador.