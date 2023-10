Profissionais da enfermagem realizam paralisação no Cariri

Fachada do Hospital Regional do Cariri (HRC), em Juazeiro do Norte Crédito: Divulgação/ ISGH

Profissionais da Enfermagem do Hospital Regional do Cariri (HRC), em Juazeiro do Norte, estão organizados para paralisar as atividades durante uma hora na manhã desta sexta-feira, 13. A ação é coordenada pelo Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde no Estado do Ceará (Sindsaúde). A entidade aponta que os profissionais não receberam o pagamento com os valores atualizados pelo piso da categoria por parte do Governo estadual. A paralisação está marcada para acontecer das 7 às 8 horas.

"Os recursos para o cumprimento do piso para as instituições contratualizadas com o Governo já se encontram nos cofres do Estado. O Ministério da Saúde estabeleceu que a data máxima para a o Governo transferir esses recursos para o ISGH era 23 de setembro", afirma Marta Brandão, presidente do sindicato. "No entanto, até a presente data, o Governo não tem um calendário para iniciar essa transferência de maneira a assegurar um direito garantido em lei a todos os profissionais da Enfermagem", segue. Segundo Marta, o objetivo é que a situação seja resolvida até o fim desta semana. O POVO entrou em contato com a assessoria de imprensa do HRC e com o Núcleo de Comunicação Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar (ISGH), por meio telefone fixo, e-mail e mensagem de texto, e não obteve resposta até a publicação desta matéria. O piso salarial dos enfermeiros, integrantes do Grupo Ocupacional Serviços Especializados de Saúde (SES), é de R$ 4.750. Já os técnicos e auxiliares de Enfermagem, integrantes do Grupo Ocupacional Auxiliares de Saúde (ATS), recebem, respectivamente, R$ 3.325 e R$ 2.375. (Com Yago Pontes/ Rádio O POVO CBN Cariri) Piso da enfermagem estadual: Governo do Ceará afirmou que pagaria em 2 de outubro Em 29 de setembro, o governador Elmano de Freitas afirmou que realizaria o pagamento do piso salarial para enfermeiros, técnicos e auxiliares de Enfermagem que integram o quadro do serviço público estadual na segunda-feira seguinte, 2 de outubro. "Os valores são referentes ao mês de setembro e constarão na folha de pagamento da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa)", aponta a pasta em notícia institucional.

No texto, a pasta afirma que a quantia retroativa, referente aos meses de maio a agosto de 2023, seria paga até 5 de outubro. Piso da enfermagem estadual: Sindsaúde convoca paralisação em todo o Ceará Além do HRC, o Sindsaúde convocou toda a Enfermagem do ISGH para paralisação por uma hora pelo piso da enfermagem. "Saímos ontem, 11 de outubro, de reunião com a secretaria de saúde do estado (sic) SEM DATAS definidas de quando haverá as transferências de dinheiro", afirma o sindicato em post no Instagram. "Por isso, não vamos mais ficar de braços cruzados, vamos juntos paralisar as (sic) atividades por 1h nesta sexta-feira, das 07h às 8h da manhã."