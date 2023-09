Juazeiro do Norte quer implantação de Batalhão de Polícia para atuar em romarias

A movimentação turística gera discussões sobre demanda pela presença de um Batalhão de Polícia Turística em Juazeiro do Norte, no Cariri

Conhecida pela grande força do turismo religioso, a cidade de Juazeiro do Norte, na região do Cariri, tem procurado articular a implantação de um Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPTUR). Segundo a Prefeitura, o atual efetivo da Polícia Militar não atende as necessidades de segurança do município durante as romarias, quando a movimentação pode superar 2,5 milhões de fiés.

Em entrevista ao repórter Yago Pontes, da rádio O POVO CBN Cariri, o prefeito de Juazeiro do Norte, Gledson Bezerra (Podemos), afirmou que a medida teria como objetivo aumentar a segurança da população durante os períodos de maior movimentação turística.

“Durante o período de romarias, a cidade de Juazeiro chega a dobrar o número de habitantes. Nós temos um efetivo da Guarda Municipal, como uma força auxiliar, que já atende outras demandas. Então, a expectativa junto ao Governo do Estado, é que eles enviem esses batalhões, como acontece na Expocrato e na Festa do Pau da Bandeira”, disse.