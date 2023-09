Parte do dinheiro de vaquinha para homem atingido por aparelho em academia é usado em adaptação da casa

Um mês após o acidente, a vida do homem que foi atingido nos ombros por um aparelho de academia e fraturou a coluna mudou completamente. Regilânio da Silva Inácio segue uma rotina de fisioterapia , e a casa onde ele mora, no município de Juazeiro do Norte, passou por adaptações após o ocorrido.

“A nossa casa não tinha cerâmica, as paredes precisavam de uma pintura, e o forro estava caindo. A reforma é para colocar rampas, um chuveiro no quintal, pois o banheiro é bem apertado e não cabe uma cadeira de roda, e deixar a casa o mais próximo daquilo que Regi precisa para se locomover e também livre de poeira”, detalhou.



Após o acidente, os amigos e familiares de Regilânio criaram uma vaquinha on-line, que já ultrapassou a meta e chegou a mais de R$ 50 mil, para arrecadar recursos com o objetivo de pagar o procedimento e custos relacionados ao tratamento.

“A primeira vaquinha está servindo para essas modificações. Porém, sabemos que não é suficiente para deixar a casa como sonhamos e nem como precisa, até mesmo porque temos dívidas e boletos que continuam chegando. Somos gratos por todas as doações e como essas doações nos ajudaram e vêm nos ajudando nas medicações, nos instrumentos de uso para melhor condição e a alimentação”, afirmou Socorro.

O acidente ocorreu no dia 4 de agosto, em uma academia em Juazeiro do Norte. As câmeras do local registraram o momento em que a máquina de agachamento caiu sobre os ombros de Rogelânio, que estava sentado na base do aparelho logo após terminar uma sequência de exercícios.

O aluno da academia passou por uma cirurgia de emergência que durou cerca de quatro horas. Os profissionais afirmaram que a chance de o paciente recuperar a mobilidade é de 1%.

Na quinta-feira, 10, Rogelânio recebeu alta hospitalar e retornou para casa com “muita esperança e se adaptando”.