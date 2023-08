Dois homens mortos em troca de tiros com PMs em Juazeiro; um deles ameaçava ex-namorada

Dois homens foram mortos durante troca de tiros com policiais militares na noite dessa terça-feira, 22, no município de Juazeiro do Norte, na Região do Cariri. Segundo informações da Polícia Militar do Ceará (PMCE), os suspeitos estavam ameaçando de morte a ex-companheira de um dos envolvidos. Ao serem abordados, após os agentes de segurança irem ao endereço para checar a denúncia, os dois entraram em confronto com os militares, conforme a versão relatada sobre a ocorrência.

O caso foi registrado no bairro João Cabral. Na ocasião, de acordo com a PMCE, os policiais do CPRaio obtiveram informações de que um homem estaria ameaçando de morte a sua ex-companheira. A equipe então intensificou o patrulhamento na região.

Ao chegarem nas proximidades da residência da suposta vítima, os policiais teriam avistado os dois indivíduos efetuando disparos contra a casa. Ao perceberem os militares, os suspeitos mudaram o foco dos disparos em direção à viatura. No confronto, os dois indivíduos foram alvejados e não resistiram aos ferimentos.