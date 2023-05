Juazeiro do Norte terá festival dedicado aos garis neste domingo, 28

Prefeitura do município realizará programação com competições, feijoada e gincanas

Crédito: Divulgação Prefeitura de Juazeiro do Norte

A segunda edição do Festival Cultural e Esportivo de Garis, promovido pela Prefeitura de Juazeiro do Norte, município a 489,2 km de Fortaleza, será neste domingo, 28 de maio, no Clube dos Comerciários (av. Duarte Junior, 960 - Aeroporto).

O festival comemora o Dia do Gari, celebrado em 16 de maio, e é voltado aos profissionais da categoria e suas famílias. Na primeira edição, que ocorreu em 2020, 653 pessoas participaram do evento.

A programação ocorrerá das 7 às 16 horas e inclui atividades como competições de corrida e futebol e aula de ritmos. Também estão previstos sorteios de brindes, gincanas, concursos de talentos, beleza e danças.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine