Juazeiro do Norte deve receber 150 mil devotos na Semana Santa

De acordo com o Ministério do Turismo, Juazeiro é um dos destinos com maior procura neste período

A Semana Santa, período em que os católicos celebram a paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo, começa neste domingo, 2. Segundo o Ministério do Turismo (Mtur), as celebrações devem reunir mais de 1,3 milhão de fiéis, e um dos destinos com maior procura é Juazeiro do Norte, no Cariri cearense.

Durante a Semana Santa, estima-se que 150 mil devotos visitem a estátua do Padre Cícero, ponto turístico muito procurado por quem passa por Juazeiro.

As visitações na Colina do Horto estão disponíveis de domingo a domingo, das 7 às 17 horas. Anualmente, a estátua do Padre Cícero recebe 2,5 milhões de visitas.

O Museu Vivo, que conta a história do padre que obra milagres, é outro ponto para onde muitos visitantes devem ir. Localizado ao lado da estátua, proporciona uma bela vista panorâmica da cidade, preservando a vida e o testemunho de fé do Padre Cícero.

Além dessas duas, o Complexo Ambiental Caminhos do Horto, que oferece vista para a Chapada do Araripe, também é uma opção para os turistas.

