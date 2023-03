HRC forma 18 profissionais em programa de residência médica e multiprofissional

O Hospital Regional do Cariri (HRC), em Juazeiro do Norte, formou 18 profissionais a partir do programa de residência médica e multiprofissional na última segunda-feira, 27 de fevereiro. O programa, oferecido em parceria com a Escola de Saúde Pública do Ceará (ESP/CE), já formou 111 especialistas em diferentes áreas desde 2015.

Em entrevista ao repórter Guilherme Carvalho da rádio CBN Cariri, a coordenadora do Centro de Estudos do Hospital Regional do Cariri, Ana Philomena de Alencar, explicou o processo de formação que oferta vagas anualmente por meio de seleção realizada pela ESP/CE.

"Hoje a gente conta com quatro programas de residência médica aqui no hospital, que são radiologia e diagnóstico por imagem, clínica médica, cirurgia geral e medicina intensiva,” coloca. Além disso, a residência multiprofissional oferta quatro vagas nas áreas de serviço social, enfermagem, fisioterapia e nutrição. Após serem alocados no Hospital Geral do Cariri, os alunos completam a residência em até três anos.

Segundo Ana Philomena, os concludentes do programa de residência no hospital costumam buscar também outras subespecialidades e normalmente retornam à região do Cariri para trabalhar em instituições de saúde na região.

HRC: profissionais especialistas

Ela relata que as capitais e grandes centros urbanos costumam concentrar os profissionais especialistas. “Quando a ESP resolveu interiorizar a residência, a intenção era realmente essa, de poder possibilitar à sociedade e ao público do interior ter acesso também a uma assistência prestada com qualidade, especializada, que não seja exclusiva de quem está nos grandes centros. É muito bom a gente saber que a população do Cariri hoje conta com profissionais especialistas”, afirma.

