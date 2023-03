Elevador do Hospital do Cariri com 15 pessoas tem falha técnica e quatro ficam feridas

A unidade afirmou que o equipamento está com a manutenção em dia. Uma equipe foi destacada para identificar o motivo do problema

Um elevador do Hospital Regional do Cariri, situado em Juazeiro do Norte, apresentou problemas técnicos na manhã deste sábado, 4, e deixou quatro pessoas com leves ferimentos. O motivo da falha ainda não foi esclarecido, já que não houve ruptura dos cabos do equipamento.

Em nota, o hospital afirmou que o elevador desceu de um piso até o fosso em uma velocidade acima do normal. Medidas de contenção, como o acionamento do sistema de frenagem, foram realizadas a fim de amortecer o impacto.

O elevador, que pode comportar até 20 pessoas, recebia 15 indivíduos no momento em que apresentou problemas técnicos. Os quatro feridos receberam atendimento médico na própria unidade.

Manutenção do elevador

O Hospital Regional afirma que a manutenção do elevador está em dia. A empresa responsável pelos cuidados e revisões do equipamento destacou uma equipe para investigar as causas da falha técnica.

